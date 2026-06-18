SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos dez casas foram atingidas por um incêndio no final da madrugada desta quinta-feira (18) na rua do Símbolo, na Vila Andrade, dentro da comunidade Paraisópolis, zona sul de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento não há informações sobre vítimas. Dez equipes da corporação estão no local para tentar controlar o fogo.

A área atingida fica próxima à avenida Hebe Camargo e também de um espaço com muitas árvores. Os bombeiros tentam evitar que as labaredas se alastrem.

Tags:

São Paulo