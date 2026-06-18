As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado.

O o edital de fomento a projetos continuados para Pontos de Cultura deve contemplar até 40 projetos no valor de R$ 300 mil, totalizando investimento de R$ 12 milhões.

Já o edital de fomento para Pontões de Cultura prevê a contemplação de nove projetos, em valores até R$ 800 mil, totalizando R$ 7,2 milhões. A duração é de dois anos para cada.

Também está prevista a premiação de até 80 projetos, com R$ 30 mil para 40 coletivos, totalizando R$ 1,2 milhão, e R$ 60 mil para 40 entidades, totalizando R$ 2,4 milhões.

Os recursos são repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Os editais foram lançados após as discussões do 4º Fórum Estadual de Pontos de Cultura, considerado o maior encontro da rede paulista de pontos e pontões de cultura, que reuniu mais de 800 participantes e 600 grupos e entidades culturais em fevereiro.



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Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares

No dia 24 de junho serão abertas as inscrições para o Edital de Bolsa a Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares. Serão oferecidas 40 vagas, com bolsas de R$ 25,2 mil para cada selecionado e investimento total de mais de R$ 1 milhão.

As inscrições vão até o dia 10 de agosto.

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Cultur | pontos de cultura | São Paulo