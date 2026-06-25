SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhoneiro foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira (25) na marginal Pinheiros, na altura do Jockey Club, região da Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o caso começou após uma batida entre o caminhão e um outro veículo, que causou uma briga entre os motoristas.

Foi nesse momento que o condutor desse outro veículo deu uma facada no tórax do caminhineiro. Ele chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu e morreu.

Equipes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foram acionadas para auxiliar no trânsito, afetado pelo caminhão parado na via, que aguarda a perícia. A polícia tenta localizar o suspeito pelo crime, que não teve o nome divulgado.

Foi o segundo caso de briga de trânsito na capital paulista com morte em menos de 24 horas.

Um policial militar de folga matou um homem após uma discussão de trânsito no Jaraguá, zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (24). As informações foram confirmadas pela PM.

De acordo com a versão do PM, identificado como Kelvin Camilo da Silva, 32, ele teria sido ameaçado pelo motorista de uma van escolar e desceu do carro para dialogar com o condutor do veículo, quando houve uma briga.

O pai do motorista da van, Edgar Batista da Silva, 48, passava pelo local e se envolveu na confusão com Camilo. Ele e um outro agente que o acompanhava não usavam o uniforme da corporação.

Conforme o PM, durante a confusão Edgar teria percebido que ele estava armado e tentado pegar a pistola do policial, momento em que ele atirou contra o abdômen de Edgar. A reportagem não localizou a defesa do policial militar.

Familiares do homem baleado o levaram em uma van escolar ao pronto-socorro de Taipas, na zona norte, onde ele morreu.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o PM foi preso em flagrante por homicídio. A Corregedoria da PM acompanha a ocorrência. Após passar por exame de corpo de delito, o policial foi levado para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte.

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