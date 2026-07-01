Um homem teve a prisão preventiva decretada após ser acusado de matar um cachorro com um chute em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais foi recebida pela Justiça.

Segundo a investigação, o caso aconteceu no dia 16 de maio, no Centro da cidade. A tutora caminhava pela rua com o cão, chamado Mundin, quando o homem se aproximou e desferiu um chute na região abdominal do animal.

Ainda conforme as apurações, o cachorro não apresentava comportamento agressivo e tentou se afastar antes da agressão. Após o ataque, ele foi levado para atendimento veterinário com fortes dores, dificuldade para andar e sangramento, mas não resistiu aos ferimentos.

A investigação reuniu imagens de câmeras de segurança, laudo veterinário, fotografias, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas.

Ao decretar a prisão preventiva, a Justiça considerou a gravidade do crime, o histórico criminal do acusado e o risco de reincidência, entendendo que outras medidas cautelares seriam insuficientes.

O homem responderá pelo crime de maus-tratos a animal com resultado morte. O processo seguirá em tramitação, e a prisão preventiva não representa condenação definitiva.

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