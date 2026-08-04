O Corpo de Bombeiros de São Paulo trabalha em três frentes de combate às chamas no começo desta noite. Foi confirmado, até o momento, o envio de 18 viaturas da corporação.
A área está em uma região industrial, a mais de 500 metros das residências mais próximas.
A Defesa Civil estadual confirmou a evacuação de outras indústrias nos arredores, enquanto a Defesa Civil do município acompanha a contenção do incêndio. Os técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também se deslocam para a região.
No momento, a atenção dos bombeiros está focada em evitar que as chamas atinjam os tanques de solventes da empresa são 26, no total.