Um incêndio de grandes proporções atinge nesta terça-feira (4) uma indústria de reciclagem de metais na cidade de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. Não há informações sobre vítimas.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo trabalha em três frentes de combate às chamas no começo desta noite. Foi confirmado, até o momento, o envio de 18 viaturas da corporação.

A área está em uma região industrial, a mais de 500 metros das residências mais próximas.

A Defesa Civil estadual confirmou a evacuação de outras indústrias nos arredores, enquanto a Defesa Civil do município acompanha a contenção do incêndio. Os técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também se deslocam para a região.

No momento, a atenção dos bombeiros está focada em evitar que as chamas atinjam os tanques de solventes da empresa são 26, no total. 

 

Incêndio de grandes proporções atinge indústria química em Itaquaquecetuba (SP). Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

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Agência Brasil - Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em Itaquaquecetuba

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