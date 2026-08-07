Na manhã desta sexta-feira (7),. Houve a queda de uma árvore no município, mas ninguém ficou ferido.

Na cidade de São Paulo e na região metropolitana não foram registrados danos significativos, mas as autoridades alertam para a possibilidade de ventania no período da tarde. Outras regiões do estado também estão sujeitas a ventos fortes a moderados, como o Vale do Paraíba, região de Campinas e litoral norte.

Também tiveram ventania nesta sexta Presidente Prudente (70,4 km/h), Itatinga (51,2 km/h), Sandovalina (49,9 km/h), Caraguatatuba (49,3 km/h) e Presidente Epitácio (49.3 km/h).

A Defesa Civil estadual montou um gabinete de crise e segue monitorando o impacto da ventania também à tarde. A previsão é que as rajadas continuem pelo estado de São Paulo neste sábado (8).

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