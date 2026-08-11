A Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo disponibiliza, para este semestre, 1,2 mil vagas em cursos gratuitos ligados à produção do setor. A partir desta terça-feira (11), os interessado podem se candidatar e acessar todas as informações por meio do site do CultSP Pro.

O público-alvo é formado por profissionais da cultura em diferentes etapas de desenvolvimento, empreendedores e pessoas em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e com ensino fundamental completo.

As aulas serão distribuídas por 11 cidades, nos espaços geridos pela Organização Social Instituto de Desenvolvimento e Gestão, principalmente na capital paulista, Campinas e Santos.

Além de 861 vagas em 45 cursos presenciais, o programa conta com 11 cursos virtuais, para os quais são destinadas 395 vagas. Entre os cursos oferecidos estão: 

  • narrativa e roteiro para games;
  • introdução à produção executiva para audiovisual; 
  • história, teoria e prática sobre documentário brasileiro; 
  • acompanhamento e orientação de projetos literários; 
  • fundamentos de design editorial; 
  • empreendedorismo cultural e economia criativa.

Nos cursos online, haverá vaga para interessados em cursar estratégias para captação de recursos de projetos, elaboração e articulação de projetos culturais e gestão de projetos culturais, entre outras opções.

Tags:
Cultura | Curso | São Paulo

Agência Brasil - Cursos de formação cultural abrem 1,2 mil vagas gratuitas em SP

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