O público-alvo é formado por profissionais da cultura em diferentes etapas de desenvolvimento, empreendedores e pessoas em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e com ensino fundamental completo.

As aulas serão distribuídas por 11 cidades, nos espaços geridos pela Organização Social Instituto de Desenvolvimento e Gestão, principalmente na capital paulista, Campinas e Santos.

Além de 861 vagas em 45 cursos presenciais, o programa conta com 11 cursos virtuais, para os quais são destinadas 395 vagas. Entre os cursos oferecidos estão:

narrativa e roteiro para games;

introdução à produção executiva para audiovisual;

história, teoria e prática sobre documentário brasileiro;

acompanhamento e orientação de projetos literários;

fundamentos de design editorial;

empreendedorismo cultural e economia criativa.

Nos cursos online, haverá vaga para interessados em cursar estratégias para captação de recursos de projetos, elaboração e articulação de projetos culturais e gestão de projetos culturais, entre outras opções.

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