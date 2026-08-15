Um prédio residencial, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, desabou neste sábado (15) e deixou quatro pessoas sob os escombros entre elas uma adolescente de 15 anos.

Os feridos foram retirados com vida do local do acidente e encaminhados para hospitais na região. O prédio fica na rua Jorge Amado, no bairro Jardim Calux.

Duas pessoas já tiveram alta. As demais estão estáveis, sob cuidado médico.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência às 6h. Chovia forte na região. Mesmo assim, ainda não se sabe as causas do desabamento.

Uma jovem de 21 anos, também resgatada, sofreu trauma na face.

O incidente provocou a interdição de duas faixas da Via Anchieta, que liga a capital ao litoral paulista.

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