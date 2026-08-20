O primeiro caso na capital, confirmado em fevereiro, foi importado da Bolívia. A confirmação do segundo ocorreu em março, importado da Guatemala. Os demais foram registrados em junho e julho, nos distritos de Vila Medeiros (oito), Vila Maria (dois), Capão Redondo (um), Água Rasa (quatro), Sapopemba (dois) e Jabaquara (um).

Embora sem novos casos confirmados desde o último dia 7, a cidade investiga 472 possíveis ocorrências. Todas as pessoas de 6 meses a 59 anos devem receber uma nova dose da vacina contra o sarampo, independentemente do número de doses recebidas anteriormente ou da situação vacinal registrada.

Para as crianças com menos de 1 ano, é ainda mais importante, pois a vacinação normal para sarampo ocorre apenas após o primeiro ano. Dez dos 20 casos confirmados atingiram esse grupo. A chamada dose zero contra o sarampo segue disponível para crianças de 6 a 11 meses de idade.

A campanha de multivacinação segue até 1º de setembro. As vacinas estão disponíveis nas 483 unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados nas assistências médicas ambulatoriais (AMAs/UBSs Integradas), no mesmo horário. A unidade mais próxima pode ser consultada na plataforma Busca Saúde.

Tags:

São Paulo | sarampo | vacinaçã