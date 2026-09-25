Pelo menos 20 grupos e coletivos de teatro de 18 cidades paulistas participam em outubro e novembro da Mostra Regional de 2026 do Programa de Qualificação em Artes Teatro (PQT).

Com apresentações gratuitas, os grupos exibem os trabalhos desenvolvidos ao longo do processo de orientação artística das Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo (CULTSP PRO).

Programação

A programação começa em Lençóis Paulista, com o grupo Aloá, que apresenta Lençóis em Retalhos nos dias 1 e 2 de outubro.

No dia 3 de outubro, o Hysteria Coletivo Teatral, de São Caetano do Sul, apresenta MPB Mulheres Problemáticas Brasileiras, enquanto a Vidraça Cia. de Teatro, de Mogi Mirim, leva ao público Às Voltas de Malala.

No dia 10 de outubro, a Cia. Teatral Filosofia de Coxia, de Santo André, apresenta Desejo A partir da obra de Luís Alberto de Abreu.

No dia 17 de outubro, a programação passa por Cubatão e Tupã. A Cia. Teatro Vinho & Alma apresenta Clownbaret dos Horrores, em Cubatão, enquanto o Grupo Ágape de Teatro realiza, em Tupã, Não foram... mas os intervalos são constantes.

O Coletivo Transmutação, de São José do Rio Preto, apresenta Lendas Ribeirinhas, no dia 20 de outubro, e o Grupo Taetro de Teatro, de Santos, apresenta O Homem da Flor na Boca, de Luigi Pirandello, no dia 23 de outubro.

Cinco municípios recebem atividades no dia 24 de outubro: em Jarinu, a Cia. Entre Arte apresenta Corpos em Trânsito. Em Paraguaçu Paulista, a Cia. Bambolina leva ao público A Galinha Sumiu!. O Coletivo Corpa apresenta Espirais, em São Sebastião; o Grupo Terceiro Andar participa da programação em Birigui; e a Viva Arte Cia de Teatro apresenta Quase Prontos, em Teodoro Sampaio.

A programação segue no dia 25 de outubro, em Mauá, com um ensaio aberto do Coletivo Deforme. No dia 26 de outubro, o Amontoado Tatu Come De Tudo apresenta Manduka: Às Margens, em Tatuí.

O dia 31 de outubro concentra cinco apresentações. Em Guaratinguetá, a Cia. Ziriguidum apresenta Caminhos Cruzados. Em Valinhos, Circos e Contos leva ao público O Menino e a Girafa. A Cia. Três Cabeças, de Santo André, apresenta PAPÉIS. Na capital paulista, o Coletivo Estilha apresenta Também o céu e o Grupo Mascherati leva ao público O Rumor do Mar.

Formação

O PQT foi criado em 1997 para dar orientação artística a grupos teatrais do interior e do litoral do estado. Os grupos são acompanhados por orientadores que auxiliam o desenvolvimento dos processos criativos e montagem de espetáculos.

Já as escolas do CULTSP PRO são voltadas à formação e qualificação do setor cultural e criativo. Elas oferecem formações em seis temáticas, abrangendo diferentes áreas da cultura e da economia criativa nas artes cênicas, produção musical, cenografia, curadoria, gestão de museus, audiovisual, games, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e empreendedorismo cultural.

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