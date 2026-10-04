Oito urnas com problema foram detectadas na capital paulista e o restante, no interior do estado.

Ao todo, o TRE-SP preparou 114.605 urnas eletrônicas para serem utilizadas no primeiro turno. A estrutura inclui também as urnas de contingência, que são equipamentos mantidos de prontidão para eventuais substituições técnicas ao longo da votação.

Desde as 8h da manhã, os eleitores do estado de São Paulo estão votando em primeiro turno para presidente da República e governador do estado, além dos cargos legislativos de senador e deputados estadual e federal.

O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34,1 milhões aptas a votar, o que corresponde a cerca de 21,4% do eleitorado nacional.

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