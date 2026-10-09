O público da capital paulista conseguiu mais tempo para apreciar as mais de 100 obras da exposição Miró: Mestre das Formas . A visitação, no Museu de Arte Brasileira, da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP), em Higienópolis, ficará aberta até 13 de dezembro.

São gravuras, litografias, esculturas, filmes, fotografias e tapeçarias - muitas inéditas no Brasil - do pintor catalão, um dos mais destacados artistas do século 20.

O contato com outros artistas renomados ocorreu cedo. Ainda adolescente, aos 14 anos, passou a ter a arte como cotidiano, matriculado em uma escola de belas artes.

Miró foi um dos discípulos do também barcelonês Francesc dAssís Galí i Fabra, que pintou o teto do Palau Nacional, local onde está atualmente o Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Em 90 anos de vida, Miró, que, em princípio, pendeu mais para o fauvismo - vanguarda artística modernista que surgiu na França no início do século XX -, se submeteu a um processo de aprimoramento e experimentação profundos. Permitiu a troca de materiais, inclusive, mas sua assinatura e sua preocupação com o contexto sociopolítico da época não são apagados nunca de suas obras.

O surrealista viveu no exílio por causa da guerra civil espanhola. A forma como manifesta sentimentos provocados por ela é, embora abstrata, tão perceptível quanto as representações figurativas, com seu caráter biomórfico (que se inspira em formas orgânicas e vivas da natureza).

Diante de suas obras, em um museu, é possível entender um pouco como partiu do primeiro encontro com o fundador do surrealismo, André Breton, e chegou às suas composições. A cada elemento, é como se se pisasse em um e outro nível de um gramado de um terreno acidentado, ativando referências de Miró e seu país e de si mesmo, conscientes ou inconscientes.

Há uma década, ao doar obras para serem leiloadas e angariar recursos para a Cruz Vermelha, seu neto Joan Punyet Miró, destacou o espírito solidário do avô.

"Ele sempre quis ajudar os mais desfavorecidos, os refugiados e os exilados. Hoje, estaria consciente de que o que está acontecendo na Síria poderia acontecer na Espanha", disse Punyet na ocasião.

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