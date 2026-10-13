Três suspeitos foram presos na capital paulista e na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana. A Justiça autorizou bloqueio de R$ 154 milhões. A polícia estima que o esquema ilegal tenha prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas.A partir da análise de dados bancários, investigações da polícia identificaram mais de 38,5 milhões de operações financeiras feitas pelos suspeitos. Em apenas seis meses, os criminosos teriam movimentado cerca de R$ 14 milhões.

O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, da 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG), explica que a investigação sigilosa durou dois anos.



Segundo ele, a polícia conseguiu identificar duas contas-bolsão, onde eram ocultados valores de apostas, para depois serem pulverizados a outras contas até chegar aos beneficiários finais, sócios-ocultos do esquema de apostas.



A operação da Polícia Civil continua em andamento em São Paulo.

Proibição

O governo federal publicou no fim de setembro medida provisória que determina o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade das chamadas bets no Brasil.

A decisão alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online, em ambientes físicos e virtuais, e também as autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.

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