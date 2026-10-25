O juiz-forano Thiago Soares está desaparecido desde sexta-feira (23), após chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o irmão dele, Samuel, o último contato ocorreu por meio de mensagens no WhatsApp, quando Thiago informou que havia desembarcado no Brasil e comprado uma passagem de ônibus para seguir viagem para Juiz de Fora. Desde então, ele não entrou mais em contato com a família. Informações sobre o paradeiro de Thiago podem ser repassadas pelo telefone (32) 99194-7610.

Thiago vivia em Angola há quase dez anos, onde trabalhava como diretor de Recursos Humanos da Team Filmes. De acordo com Samuel, ele estava se organizando desde o início de 2026 para vir ao Brasil. Inicialmente, a viagem seria para passar férias, mas ele também pretendia buscar oportunidades para permanecer no país e ficar mais próximo dos familiares.

Durante o trajeto, Thiago manteve contato com a família e informou sobre as etapas da viagem. Ele avisou quando fez uma escala em Lisboa, comunicou o embarque para o Brasil e, após chegar ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, informou que compraria uma passagem de ônibus.

Segundo o irmão, Thiago disse que embarcaria às 14h e que chegaria em Juiz de Fora por volta das 22h30. Um familiar havia combinado de buscá-lo no horário previsto, mas ele não apareceu.

A família tentou entrar em contato novamente por volta das 15h, mas a mensagem enviada pelo WhatsApp não foi entregue. Como Thiago utilizava um chip internacional, que dependia de conexão Wi-Fi para funcionar, os familiares inicialmente consideraram a possibilidade de ele estar sem acesso à internet durante o deslocamento.

Diante da ausência de Thiago, um familiar verificou a lista de passageiros da empresa de ônibus Cometa e constatou que o nome dele constava no registro, mas que ele não havia embarcado. Conforme o relato de Samuel, o motorista levantou a possibilidade de Thiago ter perdido o horário e embarcar em um ônibus posterior, previsto para chegar por volta das 3h da madrugada. A família voltou a verificar a situação, mas ele também não estava nesse veículo.

A partir daí, os familiares intensificaram as buscas. Samuel destaca que o desaparecimento é uma situação atípica, já que Thiago costumava manter contato frequente e informar sobre seus deslocamentos.

A família pede a colaboração de quem possa ter visto Thiago ou tenha alguma informação que ajude a esclarecer o caso.





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