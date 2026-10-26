Sete ocorrências foram registradas pela Polícia Militar durante o segundo turno das eleições até o meio-dia deste domingo (25). Cinco pessoas foram presas. Entre os casos atendidos estão três ocorrências na capital, além de uma em São Caetano do Sul, uma em Marília, uma em Guarantã e uma em Osasco. Foram cinco registros de crimes eleitorais, um de desacato e um atendimento de apoio a oficial de Justiça.

Um eleitor foi flagrado por mesárias, na cidade de São Paulo, fotografando a urna eletrônica. A imagem foi apagada, e os envolvidos foram encaminhados a um Distrito Policial para a elaboração de termo circunstanciado.

Em São Caetano do Sul, a PM foi acionada após uma eleitora ser identificada utilizando um aparelho celular na cabine de votação. Também por fotografar a urna eletrônica, outra pessoa foi levada a um Distrito Policial no bairro Rochdale, em Osasco.

Em Marília, policiais militares atenderam a uma ocorrência de desacato envolvendo um mesário.

Operação especial

Durante o segundo turno das eleições, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) implantou uma operação especial, mobilizando as polícias Civil e Militar para o policiamento preventivo, a proteção dos locais de votação e o atendimento às ocorrências em todos os 645 municípios paulistas.

A atuação incluiu a segurança de cartórios e postos de atendimento eleitoral desde quinta-feira (22). No sábado (24), foi realizada a escolta e a guarda das urnas eletrônicas. No domingo (25), o policiamento foi intensificado desde as 6h nas imediações dos locais de votação.

Após o encerramento da votação, houve a continuidade do apoio à Justiça Eleitoral, com a segurança dos locais de apuração e a escolta das urnas e das mídias de resultados.

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