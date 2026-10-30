O filme colombiano Cinco Anos, Quatro Meses foi escolhido pelo júri como a melhor ficção da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que este ano celebrou 50 anos de existência. O filme conta a história de Martha, uma mulher que perdeu o rastro do filho durante o conflito armado colombiano.

O júri da Mostra de São Paulo, como o evento é mais conhecido, foi formado por Ali Asgari, Boots Riley, César Augusto Acevedo e Laís Bodanzky, e escolheu os vencedores entre os mais votados pelo público, na categoria Novos Diretores .

Os vencedores da 50ª edição foram anunciados durante a cerimônia de premiação e encerramento, na noite dessa quinta-feira (29) no Teatro Cultura Artística. Neste ano de celebração, a Mostra exibiu 394 títulos de mais de 90 países em 57 salas de cinema e espaços culturais espalhados pela capital paulista.

Outros premiados

O júri também premiou O Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas, de Matteo Norzi e Èlia Gasull Balada, como melhor documentário e Chicas Tristes, de Fernanda Tovar, como melhor direção.

O Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas também foi premiado como melhor documentário internacional pelo público, que escolheu ainda Fernanda como melhor documentário brasileiro e os filmes Feito Pipa e 100 Dias como melhores longas de ficção brasileiro.

Além dos prêmios do júri e de público, foram anunciados os vencedores escolhidos pela crítica, assim como o Prêmio Brada, Prêmio Netflix, Prêmio Projeto Paradiso e Prêmio Prisma Queer.

Produções premiadas

  • Prêmio do Júri | Melhor Ficção Cinco Anos, Quatro Meses, de Esteban Hoyos García e Juan Miguel Gelacio (Colômbia, EUA).
  • Prêmio do Júri | Melhor Documentário O Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas, de Matteo Norzi e Èlia Gasull Balada (Peru, EUA, Catar).
  • Prêmio do Júri | Melhor Direção - Fernanda Tovar, por Chicas Tristes (México, Espanha, França).
  • Prêmio Especial do Júri - Edward Said: Entre Mundos, de Maiken Baird (EUA).
  • Prêmio do Público | Melhor Documentário Brasileiro - Fernanda, de Pedro Waddington (Brasil).
  • Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Brasileiro Feito Pipa, de Allan Deberton (Brasil) e 100 Dias, de Carlos Saldanha (Brasil).
  • Prêmio do Público | Melhor Documentário InternacionalO Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas, de Matteo Norzi e Èlia Gasull Balada (Peru, EUA, Catar).
  • Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção InternacionalO Sentido da Vida, de Rysuke Hamaguchi (França, Japão, Alemanha, Bélgica).
  • Prêmio da Crítica | Melhor Filme Internacional Chicas Tristes, de Fernanda Tovar (México, Espanha, França).
  • Prêmio da Crítica | Melhor Filme BrasileiroPequenas Tragédias, de Daniel Nolasco (Brasil, Alemanha).
  • Prêmio Brada | Melhor Direção de Arte O Julgamento de Hein, de Kai Stänicke (Alemanha).
  • Prêmio NetflixTalismã, de Thais Fujinaga (Brasil).
  • Prêmio Projeto ParadisoA Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. (Brasil, França, Portugal).
  • Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme InternacionalEu Planto Minha Mão no Jardim, de Boris Hadija e Hoda Taheri (Alemanha, Sérvia, EUA).
  • Prêmio Prisma Queer | Especial do JúriA Paixão Segundo G.H.B., de Gustavo Vinagre e Viva Couto (Brasil).
  • Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme BrasileiroLondon, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (Brasil).
  • Prêmio Humanidade - Marco Bechis.
  • Prêmio Leon Cakoff - James Gray, Paulo Branco e S.S. Rajamouli.

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cinema | Mostra Internacional de Cinema de São Paulo | São Paulo

Agência Brasil - Filme colombiano vence Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

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