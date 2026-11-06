O teto de uma loja de roupas desabou no Brás, na capital paulista, na noite desta sexta-feira (6). O estabelecimento fica na Rua Maria Joaquina, número 192. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de São Paulo atuam no atendimento da ocorrência. 

Ao todo, 17 viaturas e 51 bombeiros foram mobilizados para a operação, que está em andamento.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que cerca de 20 pessoas estão retidas em um cômodo cuja laje não foi atingida pelo desabamento. 

A princípio, segundo a corporação, elas não apresentam ferimentos. Há possibilidade de outras vítimas sob os escombros. Até o momento, não há informações sobre mortes.

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Brás | Desabamento | São Paulo

Agência Brasil - Teto de loja de roupas desaba no Brás, em São Paulo

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