O programa Transpetro em Movimento lançou hoje (10) edital público para programas culturais e esportivos em todas as regiões do Brasil. Serão destinados R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para projetos de cultura e R$ 10 milhões para esportivos. Os projetos selecionados podem ter duração de até dois anos e ser contratados entre 2027 e 2029.

O edital é estruturado em três eixos: iniciativas de desenvolvimento humano e social, com foco na formação cidadã ampliação de oportunidades e atenção às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade; práticas socioambientais responsáveis, acessibilidade e diversidade e fortalecimento dos territórios e inclusão social.

Diversidade

Terão prioridade os projetos realizados em municípios com até 50 mil habitantes, com elevado potencial de alcance e impacto social e executados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de iniciativas com atuação em mais de uma região do país.

Além disso, contam para a seleção que os projetos tenham como público alvo povos e comunidades tradicionais, quilombolas, pessoas negras, crianças e jovens, pessoas com deficiência, pessoas LGBT+ e mulheres.

No eixo cultural, o edital contempla projetos de música e artes cênicas voltados à circulação, difusão, preservação, memória e formação. Podem se inscrever propostas que tenham como finalidade a realização de festivais, mostras, espetáculos de teatro e dança, por exemplo. Cada um dos projetos selecionados receberá entre R$ 400 mil e R$ 2 milhões.

No esporte, serão apoiados projetos de formação e inclusão social, prioritariamente voltados a crianças e jovens de 5 a 18 anos em situação de vulnerabilidade, o que inclui escolinhas esportivas, núcleos de iniciação, programas regulares de treinamento e desenvolvimento esportivo e projetos socioesportivos de contraturno escolar. Cada uma das propostas poderá captar entre R$ 400 mil e R$ 1,5 milhão.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no site da transpetro de forma gratuita. Na página, os interessados também terão acesso ao regulamento completo e orientações para apresentação das propostas.

O período de inscrição vai das 8h do dia 11 de novembro até as 17h59 de 25 de novembro.

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