Wesley Oliveira e o marido, Lessandro Gonçalves, foram indiciados nesta quarta-feira (11) pela Polícia Civil do Estado de São Paulo por difamação e discriminação de pessoa idosa, após a publicação na internet de imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC)

No mês de outubro, os dois entraram no apartamento do ex-presidente, no bairro paulistano de Higienópolis, e gravaram imagens da residência e também de Cardoso, que está com a saúde fragilizada. O vídeo circulou nas redes sociais nesta semana.

Wesley alegou, em pronunciamento em suas redes sociais, que não cometeu nenhum crime e que teve autorização de Patrícia Kundrát, mulher de FHC, para entrar na residência.

No entanto, foi Patrícia quem registrou boletim de ocorrência. A Agência Brasil tenta contato com a esposa de FHC e atualizará o texto assim que ela se manifestar.

Celulares apreendidos

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa onde Wesley e o marido moram e apreendeu dois celulares.

O casal foi levado até a delegacia do 4º Distrito Policial (Consolação) para prestar depoimento. Após os indiciamentos, ambos foram liberados, mas o caso segue sob investigação.

Wesley e o marido estão proibidos de divulgar imagens de FHC e devem manter ao menos 200 metros de distância da residência do ex-presidente.

Gravação

O vídeo, gravado por Lessandro, mostra Wesley entrando no prédio onde fica o apartamento de FHC. O influenciador passa por vários cômodos, mostra objetos de arte, livros e também o ex-presidente em uma cadeira. Cardoso sofre de Alzheimer em estágio avançado.

Tags:

Fernando Henrique Cardoso | Fhc | Polícia Civil de São Paulo | São Paulo