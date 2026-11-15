A obra de um dos maiores artistas brasileiros vai ser homenageada por um encontro de gerações no concerto Raça Uma homenagem a Milton Nascimento, nesta segunda-feira (16). A apresentação, que também celebra o Mês da Consciência Negra, será às 19h, no Teatro TotalEnergies, na Glória, zona sul do Rio de Janeiro.
O show reunirá o Coro Juvenil do Rio de Janeiro (CJRJ) e a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC), com regência do maestro Carlos Sarria e a participação especial da cantora e atriz Zezé Motta.
A presença de Zezé traz para o espetáculo a resistência do povo preto e a batalha pela defesa da ancestralidade e da cultura afro-brasileira. À Agência Brasil, Zezé contou que a sua relação com Mílton é de longa data, vem desde 1976, quando teve a alegria de gravar com ele.
Nesse período, a amizade se consolidou, guardando muitas histórias e lembranças inesquecíveis, entre elas a de conhecerem Paris juntos e a da gravação, para o álbum Dengo, da música Bola de Meia, Bola de Gude, que o amigo compôs com Fernando Brant.
Além de amigo, Zezé considera Milton como um dos maiores gênios da música brasileira e alguém por quem tem um amor e uma admiração imensos. Para a artista, é muito emocionante estar ao lado da OSJC justamente no mês de celebração da Consciência Negra.
Tem um significado muito especial para mim. São 60 anos de carreira, de muitas conquistas, mas também de muitas lutas. Como mulher negra e uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, sei o quanto caminhamos e o quanto ainda precisamos avançar, afirmou por mensagem em resposta à Agência Brasil.
A expectativa de Zezé é de que será uma noite muito especial, ainda mais porque terá a possibilidade de celebrar a genialidade de um artista negro que conquistou o mundo. Também será uma oportunidade de revisitar a própria história, afetos e a amizade que atravessa gerações.
A música sempre foi uma das minhas formas de expressão e resistência. Estar nesse palco é celebrar a nossa ancestralidade, honrar quem veio antes de nós e reafirmar que a nossa história merece ser contada, respeitada e celebrada todos os dias, não apenas em novembro, completou.
Repertório
Entre os clássicos de Mílton, Zezé interpretará Maria, Maria, o que promete transformar o tributo em um manifesto de arte, representatividade e celebração. Já no repertório da apresentação da orquestra estarão presentes Fé Cega, Faca Amolada, Travessia, Caçador de Mim e Para Lennon e McCartney.
O maestro Carlos Sarria explicou que a escolha do repertório procurou reunir canções que representassem a diversidade e a riqueza da trajetória de Mílton Nascimento.
Obras que permitissem explorar diferentes atmosferas, sonoridades e emoções, valorizando o encontro entre a orquestra, o coro e os solistas. A intenção foi construir uma narrativa musical que conduzisse o público por este universo tão rico e particular, informou à Agência Brasil.
São canções que contam histórias, traduzem sentimentos, falam de liberdade, de resistência, de amor e, principalmente, da nossa identidade como povo, pontuou Sarria.
De acordo com o maestro, estar à frente da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e em parceria com o Coro Juvenil do Rio de Janeiro e dos solistas, nesta homenagem, é uma grande alegria e também uma grande responsabilidade, porque se trata de um repertório que carrega muito mais do que belas melodias.
O concerto Raça é, para nós, uma oportunidade muito especial de celebrar a vida e a obra de um dos maiores artistas da música brasileira: Milton Nascimento.
Educação musical
A OSJC e o CJRJ são formações musicais do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), organização social sem fins lucrativos cujo objetivo é promover a transformação social e a integração comunitária por meio da educação, da música e da cultura para estudantes da rede pública de ensino, famílias e comunidades do estado do Rio de Janeiro.
Conforme a diretora-executiva do IBME, Moana Martins, mais de 70% dos alunos no IBME se autodeclaram pretos ou pardos e, por isso, essa celebração tem um significado muito especial para essa comunidade.
Moana acrescentou que a escolha de Raça, uma das canções marcantes do repertório de Milton, e a participação de Zezé Motta traduzem a força, a identidade e a riqueza da cultura brasileira.
Participar do espetáculo Raça, em homenagem a Milton Nascimento, tem um significado muito especial para nossos alunos, porque é uma oportunidade de ocupar um palco que celebra a força da nossa cultura e da riqueza da música brasileira".
"Milton Nascimento nos ensina por meio da sua música, da sua obra linda, que a arte é esse lugar do encontro da liberdade, da identidade, desse lugar que pertence a todos nós, afirmou a diretora.
É justamente isso que, segundo Moana, o IBME busca construir todos os dias com o programa de música e educação, dando oportunidade para que os seus alunos, crianças e jovens possam reconhecer a própria voz, descobrir seu potencial e se compreender nesse lugar de protagonistas que são da música e da cultura.
A gente está muito feliz por essa realização, essa história e por este espaço de celebrar nossas raízes e identidade, concluiu.
Milton Nascimento em desfile da escola de samba Portela, em 2025 - Foto: Reuters/Thiago Ribeiro/Arquivo/Proibida reprodução
Entusiasmo
Carlos Sarria notou que os jovens músicos receberam esta experiência com muito orgulho, entusiasmo, sensibilidade e a energia da entrega e interpretação musical.
É uma oportunidade de entrar em contato com obras que marcaram gerações e perceber que a música tem essa capacidade extraordinária de permanecer viva, se renovar e continuar emocionando pessoas de diferentes idades, apontou.
Para o maestro, é relevante que cada jovem não esteja simplesmente tocando ou cantando uma música, mas compreendendo a sua mensagem e se tornando parte dessa homenagem.
Porque raça é isso: reconhecer nossas riquezas, celebrar nossa diversidade, reafirmar a força da música brasileira. Poder fazer isso através da juventude, da Orquestra e do canto coletivo torna essa experiência ainda mais significativa, avaliou.
O concerto também marca o lançamento da parceria entre o IBME e a TotalEnergies, o que, na visão do Instituto, vai permitir um novo ciclo de impacto social, unindo arte, educação e transformação para mais de 900 crianças e jovens.
O apoio viabiliza a aquisição de novos instrumentos e a contratação de mais de 20 professores em cinco polos musicais do IBME situados em áreas de vulnerabilidade social, além de fortalecer a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca por meio de bolsas de incentivo, concertos e intercâmbios culturais, consolidando o compromisso de gerar oportunidades por meio da música.
O patrocínio master do concerto Raça Uma homenagem a Milton Nascimento é da TotalEnergies e o patrocínio de acesso a experiências da Vale, ambos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Confira o programa da apresentação
1ª Parte
Bola de Meia, Bola de Gude | Milton Nascimento | Arranjo: Vinícius Louzada