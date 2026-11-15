Um outro lado da trajetória do líder da Revolta da Chibata será contado ao público na exposição João Cândido, Mestre Sala dos Mares. A mostra, com entrada gratuita, estará no Instituto Pretos Novos (IPN), no Rio de Janeiro, até o dia 23 de janeiro de 2027.

O marinheiro liderou o movimento que, entre 22 e 27 de novembro de 1910, denunciou os castigos físicos, as condições degradantes de trabalho e a violência institucional que ocorriam na Marinha do Brasil.

A mostra apresenta 11 trabalhos baseados em uma pesquisa da artista visual Fátima Farkas, voltada à recuperação de personagens, documentos, acontecimentos e narrativas pouco reconhecidas pela história oficial, com especial atenção às matrizes afro-brasileiras.

A curadoria inclui pinturas, fotografias, colagens, técnicas mistas, bordados e instalações.

A abertura da exposição, na sexta-feira (13), foi marcada na semana que antecede o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O mês marca também os 116 anos da Revolta da Chibata, que ocorreu pouco mais de duas décadas após a Abolição, em 1888.

O local da mostra também é relevante. O Instituto Pretos Novos (IPN) está localizado no bairro da Gamboa, na região da Pequena África, território de referência da memória da população negra no Brasil. 

Além de pesquisas, a atuação do IPN reforça a preservação da história da escravidão no Brasil e guarda nas suas instalações um cemitério de pretos novos, africanos que foram sequestrados, escravizados e trazidos à força para o Brasil.

Almirante Negro

Fátima Farkas disse que a exposição traça uma linha mais humana desse personagem por meio da canção O Mestre-Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, na qual os autores lembram que João Cândido Felisberto (18801969) é também conhecido como o Almirante Negro. 

Ela recordou que o início da revolta foi a partir do sentimento de um marinheiro que viu um companheiro ser penalizado com 300 chibatadas, por ter levado bebida alcoólica para a embarcação.

Na 40ª, o rapaz já estava desacordado e continuaram a bater. Foi o estopim da Revolta da Chibata. Nesse momento, João poderia ter ficado calado, virado o rosto, olhado para o lado, mas não. Ele teve um ato de compaixão, relatou em entrevista à Agência Brasil.

As suas pesquisas sobre figuras negras de relevância na história do Brasil, conforme contou, começaram há oito anos. 

A primeira resultou na exposição montada no IPN, há dois anos, sobre Benedito Meia Légua, apelidado de Benedito Caravelas. Nascido escravizado, ele se tornou líder quilombola na região de São Mateus e Conceição da Barra, no Espírito Santo.

Nesse universo, ela acabou encontrando informações sobre João Cândido e foi se aprofundando nessa história. Nas suas análises de documentos, a artista constatou que a história de João Cândido não tinha um viés apenas político, mas trabalhista, como se nota na comparação de realidades que o marinheiro encontrou na Inglaterra. 

O militar tinha ido ao país europeu com companheiros da Marinha, com a missão de buscar um navio que o Brasil havia comprado.

Eles veem que os marinheiros lá eram tratados de maneira bem diferente da nossa. O soldo era melhor, eles eram respeitados, não tinha chibata e tinham uma jornada de trabalho. Sim, tem um lado político, mas era uma questão mais trabalhista, apontou.

Fátima Farkas acrescenta que esse ponto de vista foi confirmado durante uma visita de um grupo de juízes negros ao IPN, nesta semana, enquanto ela trabalhava na montagem da exposição.

Uma equipe que fazia uma filmagem para o Ministério do Trabalho disse que João Cândido é considerado um dos patronos da questão trabalhista brasileira, lembrou ela.

Fiquei feliz de ter mais essa ressonância, completou, informando que, no grupo, o pai de um dos juízes conheceu João Cândido pessoalmente.

 

Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2026 - Espeial João Cândido. Foto: Guilherme Vendrame/Divulgação

Exposição João Cândido, Mestre Sala dos Mares. Foto: Guilherme Vendrame/Divulgação

Personalidade humana

A intenção da exposição também foi mostrar a dimensão humana dessa personalidade, que, em geral, costuma ser restrita à imagem do herói. 

Ela conta que houve uma segunda revolta, na qual ele foi preso, apesar de não ter participado.

Cândido foi parar na Ilha das Cobras, junto com vários marinheiros desse segundo levante. Todos foram postos em uma cela polvilhada de cal, com pouca água e quase nenhuma ventilação. 

Segundo a artista, todos morreram, menos um dos marinheiros e João Cândido, que foi obrigado a empilhar esses cadáveres. 

Ele ficou um pouco desequilibrado em um pós-trauma. Por causa dessa situação, João Cândido foi levado para um instituto de saúde mental, onde o responsável percebeu que ele não tinha problema algum e, então, dava jornais para ele. Lá, João, que já na Marinha fazia nós e costurava velas, começou a bordar, informou.

Ao deixar a prisão, João presenteou o carcereiro com dois dos bordados que produziu.

[Os bordados] Refletem exatamente o sentimento dele com relação à Marinha e ao acontecido. É muito interessante. Desse trabalho, eu fiz um estandarte, porque ele é o Mestre-Sala dos Mares. Tem um coração atravessado por uma espada da Marinha e um monte de sangue jorrando, afirmou.

Outro destaque da exposição é a instalação Caixa Preta, formada por sete caixas, sendo que, em uma, há um espelho no lugar de uma imagem. A obra integra a investigação da artista sobre memória, representação e responsabilidade coletiva, diante das histórias que foram silenciadas. 

As pessoas vão poder se ver na figura de João Cândido, pontuou.

Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2026 - Espeial João Cândido. Foto: Guilherme Vendrame/Divulgação

Exposição João Cândido, Mestre Sala dos Mares. Foto: Guilherme Vendrame/Divulgação

A curadoria da exposição ficou sob a responsabilidade do secretário de Gestão Cultural e curador do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), Jill Soares. 

Chamou a atenção dele um outro lado de João Cândido, que ainda não havia sido tão bem explorado quanto da maneira como a artista trabalhou as pinturas.

Na visão de Jill Soares, a história sempre procurou as figuras negras dentro do contexto do heroísmo e, em relação a João Cândido, se verificou que havia dois lados.

A gente percebeu que tinha um lado de João ali que a história ainda não havia publicizado e dado importância. A delicadeza dele, a partir dos bordados que ele produz nos seus momentos de reclusão, disse em entrevista à Agência Brasil.

Uma vida inteira de uma figura de tamanha importância não cabe somente dentro de um contexto, de um momento, por mais relevante que ele tenha sido dentro da história. A vida de João Cândido não se resume somente à Revolta da Chibata, ressaltou.

De acordo com o curador, o trabalho de pesquisa que Fátima tem desenvolvido durante a trajetória artística dela traz visibilidade a essas figuras negras. 

Ainda mais porque está dentro do Instituto dos Pretos Novos, que é um lugar que tem história e uma ligação viva e potente desde as travessias [que traziam escravizados da África] até agora, pontuou.

 

Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2026 - Espeial João Cândido. Foto: Guilherme Vendrame/Divulgação

Exposição João Cândido, Mestre Sala dos Mares. Foto: Guilherme Vendrame/Divulgação

Serviço

Local: Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN)

Endereço: Rua Pedro Ernesto, 32 Gamboa, Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira: das 10h às 16h

Sábado: das 10h às 13h

Domingo e segunda-feira: fechado
 

Tags:
Consciência Negra | Instituto Pretos Novos | João Cândido | Mês da Consciência Negra | Novembro Negro

Agência Brasil - Exposição no Rio resgata delicadeza e humanidade de João Cândido

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se