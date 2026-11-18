A Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (18) a Operação Cash Out para investigar um suposto esquema ilegal de exploração de apostas de quota fixa, conhecidas como bets.

A ação inclui o cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, além do bloqueio de cerca de R$ 2,3 bilhões em ativos financeiros.

As diligências mobilizam 140 policiais federais, integrantes do MPF e servidores da Receita Federal.

Segundo o MPF, os investigados operaram plataformas de apostas voltadas ao público brasileiro entre 2020 e 2024. O órgão sustenta que a atividade era exercida de forma irregular por empresas instaladas no Brasil, embora estivesse formalmente vinculada a uma pessoa jurídica sediada em Curaçao.

A PF acrescenta que o grupo explorou ilegalmente o mercado de apostas antes da obtenção da autorização para exploração da atividade e que parte dos recursos sob investigação foi utilizada posteriormente para obtenção dessa autorização.

As investigações apontam para o uso de empresas de fachada, estruturas societárias no Brasil e no exterior e mecanismos financeiros destinados a ocultar a origem e a destinação dos recursos movimentados.

De acordo com a PF, o grupo teria remetido ao exterior mais de 500 milhões de euros e reinternalizado parte desses valores por meio de instituições de pagamento.

Movimentações financeiras

O MPF e a Receita Federal informaram que a empresa estrangeira investigada esteve vinculada a operações de câmbio superiores a 1 bilhão de euros entre setembro de 2022 e novembro de 2024.

As apurações também identificaram remessas de aproximadamente US$ 26,7 milhões ao exterior e indícios da manutenção de mais de 129 milhões de euros em ativos financeiros fora do país sem declaração às autoridades brasileiras.

Segundo os investigadores, o grupo é suspeito de utilizar estruturas empresariais e financeiras para ocultar recursos e movimentá-los entre o Brasil e o exterior.

Além do bloqueio de ativos, a Justiça determinou medidas para atingir o patrimônio dos investigados. Segundo a PF, foram apreendidas cinco aeronaves, um iate avaliado em R$ 40 milhões e 14 veículos, vários deles de luxo.

As medidas também alcançam apartamentos na orla de Boa Viagem, no Recife, uma cobertura em São Paulo adquirida por R$ 42 milhões e uma residência adquirida por R$ 100 milhões.

Tipos criminais

A Receita Federal informou ainda que instaurou 12 procedimentos fiscais para apurar possíveis infrações tributárias relacionadas ao caso.

Caso as suspeitas sejam confirmadas pela Justiça, os investigados poderão responder por exploração ilegal de jogos e apostas, organização criminosa, evasão de divisas, manutenção de recursos no exterior sem declaração, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

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