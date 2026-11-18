O grande destaque é o show do rapper Rincon Sapiência, na próxima sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, no Teatro Newton Rossi. O artista é um dos nomes mais celebrados do rap e do hip-hop nacional e seu trabalho tem forte influência de outros ritmos afro-brasileiros e da diáspora africana, como afrobeats, ragga, dancehall, funk e samba.

No sábado (21), o local receberá uma programação que inclui moda afro, tranças africanas e pintura corporal; apresentação do Maracatu Dandaluna e o espetáculo Como Não Ser Racista, de Cris Sobral.

Jazz e cultura urbana

Na sexta, o Sesc Estação 504 Sul vai ter batalha de jazz com MCs, apresentação de DJs e de grafiteiros. No sábado, a Rádio Superjazz promove uma noite de discotecagem em vinil. No domingo (22), haverá show do Coletivo Superjazz.

O local também abriga a exposição As Cores Sincopadas e a Sinfonia Visual no Jazz, de Luiza Azam, que fica em cartaz até 4 de dezembro. A visitação é gratuita, das 8h às 18h.

Teatro e dança

No Teatro Paulo Autran, o público poderá conferir a peça O Começo do Fim, de Denise Crispun e estrelada pela atriz Isabel Filardis, amanhã (19) e na sexta. A obra é uma comédia dramática sobre um casal que tenta reconstruir a vida diante dos desafios da guarda compartilhada do filho.

No dia 26, a Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos apresenta o espetáculo Corpos em Quilombo (foto), inspirado nas trajetórias de Dandara dos Palmares e Zumbi.

Serviço

Sesc 504 Sul

Até 4/12

Exposição As Cores Sincopadas e a Sinfonia Visual no Jazz

Artista: Luiza Azam Arts Maza

Horário: 8h às 18h

Local: Galeria do Espaço Cultural Ary Barroso Sesc 504 Sul

Classificação indicativa: Livre

Entrada: Gratuita, conforme lotação do espaço



Dia 20/11

Programação Especial Coletivo Superjazz

Horário: A partir das 18h

Atração: Batalha de Jazz

MCs convidados: Doctor Zumba, AfroRagga FlowMan e Dnigrito.

Grafiteiros convidados: Soneka e Negonica.

DJs convidados: Dudão, Kashuu e Sartô.

Músicos convidados: Rhuan Borges, Elias Augusto, Ricelly Lopez e Paulo Black.

Dia 21/11

Rádio Superjazz

Horário: A partir das 18h

Apresentação: DJs e radialistas Dudão Melo e Mario Sartô.

Especial: As Guitarras no Jazz.

Convidados: Marlene Souza Lima e Wanderson Bomfim.

Dia 22/11

Show Coletivo Superjazz

Horário: A partir das 18h

DJs convidados: Dudão, Kashuu e Sartô.

Músicos convidados: J.G. Joshua, Ricelly Lopez, Paulo Black e Kaleb Mesmo.



Sesc Taguatinga Norte



Dias 18 e 19/11

Peça O Começo do Fim

Horário: 20h

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos.

Ingressos: Gratuitos, mediante doação de 1 kg de alimento.

Entrada: Distribuição de ingressos 1 hora antes do evento



Dia 26/11

Espetáculo Corpos em Quilombo

Horário: 15h às 16h

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos: Gratuitos.

Entrada: Retirada pela bilheteria virtual Sympla.

Sesc Ceilândia



Dia 19/11

18h30 - Abertura exposição de grafite - DJ Kalm e Open Mic

20h - Apresentação - SEMUTSOC, grupo Corpos entre Mundos



Dia 20/11

19h - DJ Kalm

20h - Apresentação - Rincon Sapiência

Dia 21/11

13h30 - Moda Afro - Tranças africanas e pintura corporal afro

14h - Maracatu Dandaluna

16h - Espetáculo Teatro - Como Não ser Racista - Cris Sobral

17h30 - Lançamento livro - Para Não Chorar - Cris Sobral

A entrada é gratuita e será distribuída na bilheteria do teatro duas horas antes de cada dia do evento. É necessária a doação de 1 quilo de alimento para o Programa Sesc Mesa Brasil.

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