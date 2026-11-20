Ao contrário do que desejavam os escravocratas portugueses, a morte não foi sua derrota. Camila ressalta que Zumbi sobrevive a mais de três séculos de história e se fortalece como símbolo da luta pelo direito da população negra brasileira.

Quando falamos de Zumbi dos Palmares, precisamos compreender que sua história tem duas dimensões. A de um homem que viveu no século 17 e a de um símbolo que, ao longo do tempo, passou a representar a resistência da população negra brasileira.

Outros Zumbis

Ainda há muito a se descobrir sobre Zumbi. O pesquisador Jean Marcel Carvalho França, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), diz, por exemplo, que não se tem certeza se zumbi era apenas um nome ou um título militar/administrativo. Nesse último caso, pode ter havido outros zumbis em Palmares.

A gente não sabe se zumbi é uma personagem ou se é um título ocupado por diferentes personagens. Isso é o aspecto histórico da coisa. A outra é a construção histórica de uma mitologia em torno de Zumbi que resultou na figura do herói, no século 20.

Ele pondera que, independentemente disso, é fato que uma liderança quilombola no fim do século 17, enfrentou as tropas coloniais e foi morta, decapitada e teve restos mortais expostos em praça pública.

Tem uma carta que descreve a exposição pública do corpo. Então, essa figura existe. Não há dúvida sobre isso. É plausível a ideia de que tenham sido sucessivos líderes. E o último foi o líder capturado. Mas, acredito que isso importe pouco.

O pesquisador Danilo Luiz Marques também afirma que, apesar das dúvidas sobre se havia outros zumbis, o líder morto em 1695 existiu.

Alguns autores trabalham a ideia de zumbi enquanto um título militar, de liderança. E dessa forma, Zumbi estaria presente em vários momentos. Mas é importante destacar que esse Zumbi, que é assassinado no dia 20 de novembro de 1695, é Francisco. Seria esse escravizado que tinha sido criado por um padre, em Porto Calvo, que fugiu, que conquistou a liberdade.

Registros inimigos

O pesquisador destaca, ainda, que as fontes dos relatos sobre Palmares são todas escritas por seus inimigos militares, inicialmente os holandeses (que ocupavam Pernambuco no início do século 17) e posteriormente as tropas leais à coroa portuguesa. Por isso, há sempre um viés ideológico nesses documentos.

Por isso, cada vez mais, é importante dizer que a história de Palmares ainda está para ser contada por outras perspectivas.

Ele ressalta que há inclusive desinformação sendo espalhada com o objetivo de manchar a imagem de Zumbi como figura histórica importante. Um dos pontos é de que ele teria sido proprietário de escravizados, o que, segundo Marques, não encontra evidência em fontes históricas.

De acordo com o especialista, esse mito tem sido difundido nas redes sociais, com muitos equívocos. Usam por base documentação holandesa, mas quando Zumbi nasce, a dominação holandesa no Nordeste brasileiro já havia acabado.

Já vi também falas de que Zumbi já escravizava africanos na África. Mas Zumbi não nasce na África, ele nasce aqui na diáspora, ele nasce no Nordeste brasileiro.

Persistência do racismo

O dia da morte de Zumbi (20 de novembro) foi escolhida pelo movimento negro como uma data alternativa para celebrar a abolição da escravidão e a luta contra o racismo, em contraposição ao tradicional 13 de maio, dia em que foi assinada a Lei Áurea, pela princesa regente Isabel Cristina de Bragança e Bourbon, em 1888.

A abolição da escravidão no Brasil foi pensada para afastar o acesso à cidadania pela população liberta e também não pensou nos rumos que essa população liberta teria a partir do 14 de maio de 1888. Por isso, o movimento negro constrói a data do 20 de novembro como uma forma de denúncia à ideia de falsa abolição simbolizada pelo 13 de maio, explica Marques.

Zumbi continua um símbolo, porque a luta contra o racismo persiste no Brasil, mesmo depois de mais de três séculos de sua morte e de quase 130 anos da abolição da escravidão no país.

Ele destaca que atualmente é preciso reconhecer os avanços do ponto de vista do movimento negro, mas também os desafios necessários para superar o racismo estrutural.

Palmares, Zumbi, Aqualtune, Acotirene, Ganga Zumba, todas essas lideranças seguem como símbolos de resistência da luta negra, como farol para as lutas atuais e para as lutas que estão por vir em defesa da democracia brasileira.

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