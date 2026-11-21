Geógrafo, professor e um dos maiores intelectuais brasileiros, ele é referência mundial na compreensão da relação entre território, desigualdades sociais e relações de poder.

Santos criou chaves teóricas para compreender, por exemplo, por que alguns bairros contam com mais serviços, públicos, transporte e equipamentos culturais do que outros, ou por que o lugar onde uma pessoa mora pode limitar tanto direitos quanto oportunidades. E ainda deixou chaves para mudar a realidade.

Nascido em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, se estivesse vivo, faria 100 anos em 2026.

A primeira parte da mostra traz o debate sobre a cidadania nas cidades, a segunda avança para a geografia crítica e, por último, traz a problematização de Santos sobre a relação entre tempo, espaço e mundo, explicou a curadora e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) Catia Antonia da Silva.

"Em um dos seus primeiros livros, Miton Santos problematiza a relação tempo, espaço e mundo, afirmando que não dá para estudar o espaço de forma abstrata. É necessário estudar com as pessoas [que estão lá no espaço], sobre elas e com elas."

Exílio

Um dos destaques da exposição é uma coletânea de diálogos entre o geografo e Abdias Nascimento, outro intelectual negro de referência no Brasil.