O Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), que fica na região conhecida por Pequena África, na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, exibe a mostra Milton Santos e Cidadania: um geógrafo negro pensando o Brasil e o mundo.
Ocupando uma das salas do museu, a exibição é dividida em três eixos e tem painéis que buscam apresentar o pensamento de Santos para o público. As visitas podem ser feitas até 3 de janeiro, de terça a domingo, entre 10h e 17h. Há audiodescrição e libras disponíveis.
Exposição traz estudos do geógrafo Milton Santos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geógrafo, professor e um dos maiores intelectuais brasileiros, ele é referência mundial na compreensão da relação entre território, desigualdades sociais e relações de poder.
Santos criou chaves teóricas para compreender, por exemplo, por que alguns bairros contam com mais serviços, públicos, transporte e equipamentos culturais do que outros, ou por que o lugar onde uma pessoa mora pode limitar tanto direitos quanto oportunidades. E ainda deixou chaves para mudar a realidade.
A primeira parte da mostra traz o debate sobre a cidadania nas cidades, a segunda avança para a geografia crítica e, por último, traz a problematização de Santos sobre a relação entre tempo, espaço e mundo, explicou a curadora e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) Catia Antonia da Silva.
"Em um dos seus primeiros livros, Miton Santos problematiza a relação tempo, espaço e mundo, afirmando que não dá para estudar o espaço de forma abstrata. É necessário estudar com as pessoas [que estão lá no espaço], sobre elas e com elas."
Exílio
Um dos destaques da exposição é uma coletânea de diálogos entre o geografo e Abdias Nascimento, outro intelectual negro de referência no Brasil.
A mostra tem painéis que buscam apresentar o pensamento de Santos. Fotos: Fernando Frazão/Agência Brasil
"Os dois conversaram, em plena ditadura militar, quando os militares perseguiam tanto um quanto o outro", lembrou Catia. Ela acrescentou que ambos tiveram de deixar o país como exilados.
"Muitas vezes, a gente ouve falar assim: 'ah, mas ele foi para França, foi para São Paulo, que maravilha, que beleza!'. Beleza, não, ele teve que ir porque foi exilado, não podemos perder essa dimensão de vista, teve de sair do país para trabalhar, ganhar dinheiro e sobreviver."
Milton Santos pensou que ficaria fora do país por três dias, mas levou 13 anos para voltar. Ele deu aulas em universidades da Europa e Canadá, antes de retornar em 1984 para lecionar em São Paulo. Morreu aos 75 anos, em 2001, de câncer.
Reflexão
Mostra destaca contribuições do geógrafo Milton Santos para pensar o Brasil e suas contradições. Foto: - Fernando Frazão/Agência Brasil
Professor do departamento de pós-gradução em geografia da Uerj, Mario Pires Simão explicou que Milton Santos ofereceu chaves para pensar o Brasil e suas contradições.
"Ele construiu um conjunto de conceitos que embora pareçam abstrações teóricas, explicam a realidade."
Segundo Mario Simão, as teses de Santos buscam reflexões sobre como tornar o mundo um lugar melhor, ao abordar a convivência entre cidadãos.
"Diante dos desafios que temos, como machismo, racismo, desinformação e menosprezo à ciência, Milton traz chaves importantes para a pensar como reconstruir a nossa humanidade, nessa sociedade cada vez mais urbanizada."
Mostra sobre Milton Santos segue até janeiro, no Rio. Fotos: Fernando Frazão/Agência Brasil