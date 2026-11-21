Segundo a parlamentar, trata-se de ameaça explícita de morte, violência sexual e extermínio político, assinada por alguém que se diz representante de um partido neofascista.

Em nota pública, a deputada relatou ainda que, durante a última campanha eleitoral, recebeu pelo menos dez e-mails com ameaças diretas.

Ela ressalta que a violência política contra mulheres negras busca esgotar emocionalmente, impor estado de alerta permanente, ameaçar a família e tentar fazer com que recuem.