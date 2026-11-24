Segundo informações das autoridades, Simone Maria Fernandes, mãe de três filhos, foi atingida por golpes de um instrumento perfurocortante desferidos por seu ex-namorado Fernando Martins Santana, de 50 anos. Ela foi levada com vida para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (24).
Após o ataque, o homem fugiu do local do crime e foi encontrado morto horas mais tarde num motel no bairro do Ipiranga, zona sul de SP.
No veículo do suspeito, a polícia encontrou duas facas, roupas e objetos ligados a Simone. O material foi levado pela polícia, que fará análise pericial.
A morte da mulher foi registrada como feminicídio no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo). O óbito do homem foi registrado como morte suspeita no 26º Distrito Policial (Sacomã).
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