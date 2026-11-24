Uma mulher de 49 anos foi morta por seu ex-namorado, em São Paulo, nessa segunda-feira (23) na escadaria de um condomínio no Parque do Carmo, bairro que fica na zona leste da capital. Na sexta-feira (20), ela havia registrado um boletim de ocorrência e também pediu medidas protetivas de urgência na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Leste).

Segundo informações das autoridades, Simone Maria Fernandes, mãe de três filhos, foi atingida por golpes de um instrumento perfurocortante desferidos por seu ex-namorado Fernando Martins Santana, de 50 anos. Ela foi levada com vida para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (24).

Após o ataque, o homem fugiu do local do crime e foi encontrado morto horas mais tarde num motel no bairro do Ipiranga, zona sul de SP.

No veículo do suspeito, a polícia encontrou duas facas, roupas e objetos ligados a Simone. O material foi levado pela polícia, que fará análise pericial.

A morte da mulher foi registrada como feminicídio no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo). O óbito do homem foi registrado como morte suspeita no 26º Distrito Policial (Sacomã).

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