O governo do estado cedeu lotes na faixa de areia sob regime de concessão temporária para serviços hoteleiros e de lazer. O projeto original previa 13 acessos públicos à praia e um grande parque público desenhado por Burle Marx. Nenhum deles foi executado.

Passadas quatro décadas, as concessões temporárias expiraram, e os lotes sem edificações não retornaram integralmente ao patrimônio público. Em 2024, o governo estadual firmou termos aditivos com empresas privadas que tinham concessões inativas na região desde a década de 1980, concedendo-lhes prazos de seis a 36 meses para apresentarem projetos e solicitarem licenças ambientais.

O MPF e os movimentos sociais questionam no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) essa renovação automática ou reabertura de concessões privadas no modelo antigo.

Plano Diretor

Pesquisadora do Observatório das Metrópoles e do Fórum Direito à Cidade, Ruth Ataíde explica que o ponto crítico desse novo ciclo é o Plano Diretor de 2022, que estabeleceu diretrizes de desenvolvimento e de ordenamento urbano em Natal.

Foi aprovado um padrão de ocupação absolutamente dissonante com a fragilidade ambiental da franja litorânea. Além de intensificar o adensamento, passou a admitir o uso residencial multifamiliar, o que conduz a uma privatização do solo ainda mais severa do que nas concessões hoteleiras do passado, diz Ruth, também professora de arquitetura e urbanismo da UFRN.

Outras normativas vieram na sequência, em diálogo com o Plano Diretor. A Lei nº 7.801/2024 passou a admitir usos mistos e residenciais nas chamadas áreas especiais de Interesse Turístico e Paisagístico (AEITP), nas quais se insere a Via Costeira. A Lei Estadual nº 12.079/2025 alterou a legislação do Projeto Parque das Dunas/Via Costeira para adequá-la ao Plano Diretor. E a Instrução Normativa Municipal nº 002/2025-GS/Semurb estabeleceu parâmetros para licenciamento de empreendimentos de uso misto na Via Costeira.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) defende a construção de hotéis e a ampliação da infraestrutura turística na Via Costeira. Em artigo no site da organização, o presidente Marcelo Queiroz diz que novos investimentos impulsionariam a economia e fortaleceriam toda a cadeia produtiva do estado.

Estamos falando de um potencial de mais de R$ 1,4 bilhão em investimentos, com impacto direto na geração de empregos, aumento da renda e dinamização de setores como comércio, gastronomia, transporte e lazer, escreveu o presidente da Fecomércio.

