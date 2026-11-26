A Polícia Civil de São Paulo faz, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Dinheiro Fictício, que investiga a empresa Fictor, suspeita de captar mais de R$ 4 bilhões de investidores por meio de promessas de rendimentos fixos sem respaldo financeiro.

A operação é comandada pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Perícia e Pesquisa (GAEPP) do Ministério Público. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Segundo informações da polícia, as investigações começaram após investidores relatarem prejuízos financeiros ligados às atividades da Fictor. De acordo com as autoridades, a empresa captou R$ 4 bilhões entre 2024 e 2025, dinheiro em sua maioria de pessoas físicas.

A empresa prometia rendimentos fixos, mas não tinha lastro econômico para sustentar os pagamentos.

A situação do Grupo Fictor ganhou repercussão nacional no ano passado, quando enfrentou um colapso financeiro. A empresa havia anunciado a intenção de comprar o Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, que hoje está preso devido a atuação bancária fraudulenta.

A Fictor entrou com pedido de recuperação judicial no ano passado, com mais de 13 mil credores e passivo superior a R$ 4.2 bilhões.

A investigação policial apura crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A Justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias de mais de 200 investigados entre pessoas físicas e jurídicas.

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