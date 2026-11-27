O rompimento de dois cabos de fibra óptica causou a interrupção e a instabilidade de serviços públicos no estado de São Paulo na manhã desta sexta-feira (27). Entre os serviços afetados estão os portais institucionais do governo do estado, sistemas das áreas de segurança pública, saúde e educação, além das plataformas e serviços do Detran-SP e do Poupatempo.

Segundo a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), o rompimento foi provocada por uma escavação durante obra na região de Taboão da Serra, na região metropolitana da capital, que danificou a infraestrutura e comprometeu a comunicação de dados.

Lamentamos os transtornos. As equipes técnicas da Prodesp estão mobilizadas e atuam em conjunto com o fornecedor responsável para restabelecer a conexão e normalizar o funcionamento dos serviços o mais breve possível, disse a Prodesp em nota.

Segundo a empresa, os cidadãos que tiverem atendimentos agendados no Poupatempo e forem impactados pela instabilidade serão comunicados e terão seus horários reagendados para a próxima semana.

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