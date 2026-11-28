Os recursos públicos da programação natalina foram distribuídos entre três frentes distintas: o projeto Natal Iluminado Paulista, sob responsabilidade do Instituto Girassol; o Natal no Centro Histórico de São Paulo, conduzido pelo Instituto Agon, e a ornamentação executada pela Ilumina SP.

Ao todo, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa repassou R$ 6,1 milhões ao Instituto Girassol, enquanto a Secretaria Municipal de Turismo destinou R$ 13,6 milhões ao Instituto Agon.

Falta de harmonia

Na Avenida Paulista, o fotógrafo Pedro Daniel Brasileiro avalia que a distribuição das peças está organizada, mas aponta falta de harmonia entre os desenhos e a paisagem urbana da via.

Acho que a Avenida Paulista está entrando num período em que as luzes de LED e alguns tons, como o lilás, estão se tornando predominantes. Não sei se é uma influência da Times Square [em Nova York], mas esse desenho do Papai Noel, por exemplo, me remete muito a uma obra do Romero Britto. E esse estilo não dialoga com a arquitetura da Avenida Paulista, opinou.

As profissionais de Recursos Humanos Graziela Soares e Lígia Coleoni classificaram os enfeites como feios. Graziela contou que sequer havia reparado na decoração antes de ser abordada pela reportagem.

Lígia, por sua vez, destacou os transtornos provocados pela montagem. Segundo ela, as intervenções para instalar as estruturas geraram congestionamentos na avenida.

Prefeito

Com a polêmica instalada na cidade, o prefeito Ricardo Nunes conversou rapidamente com a imprensa nessa sexta-feira (27), durante uma agenda pública, e disse que também não gostou da decoração de Natal.