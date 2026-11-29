Sonhos à venda

A mais de 2,1 mil quilômetros de Brasília, em Camaragibe (PE), a fantasia também é o material de trabalho do artesão Antônio Carlos Silva, que produz traves de gol (ACS15) reproduzindo as balizas dos estádios públicos e dos clubes. O legal é exatamente isso: a imaginação, o quanto que a gente consegue atingir com o futebol de botão, confidencia.

Parafraseando Rubem Braga, se a fantasia botonista não é aguda, é crônica. A imaginação do praticante carrega memórias e quimeras. Muitas vezes, o cliente chega aqui com uma ideia de fazer alguma coisa que remete ao passado, como um jogo que assistiu com os amigos, a escalação de um time ou o layout de alguma camisa do clube de coração dele, conta o comerciante Ricardo Baruque, no Rio de Janeiro.

Baruque mantém uma loja (Botões FC) em um shopping em Vila Isabel (zona norte do Rio), o único estabelecimento comercial físico no Brasil para venda de botões, acessórios do jogo e sonhos, conta. Eu tinha um cliente aqui há alguns anos que marcou bastante a minha atividade. Ele dizia que eu não vendia futebol de botão. Na realidade eu era um vendedor de sonhos.

O maior atrativo para o esporte é essa memória afetiva, concorda Luiz Carlos Oliveira, fabricante em Petrópolis (RJ) de mesas para jogos de botão desde 2001 (Mesas Olliver). Segundo ele, o jogo proporciona fuga do estresse e convivência social.

Tá na rede

O fabricante Luiz Carlos Oliveira, assim como o comerciante Ricardo Baruque e o artesão Antônio Carlos Silva, vende seus artigos por plataformas na internet como as redes sociais. As redes sociais facilitam muito a divulgação do nosso trabalho. Nos dá condição de vender até para outros países, testemunha.

A mesma experiência, também de Petrópolis (RJ), tem o artesão Gabriel Correa da Costa (Revolution Botões). Se não fossem as redes sociais, a gente não teria demanda, não teria nada. A gente não conseguiria mostrar nosso trabalho para ninguém.

A divulgação é imensa por meio das redes sociais. Com elas ampliou muito o comércio, compartilha Júlio César Nunes Medeiros, consultor de empresas e negociador particular de jogadores e goleiros de botão em São Leopoldo (RS), na Grande Porto Alegre.

Para além da compra e venda de botões, as redes sociais possibilitaram a Medeiros conhecer mais pessoas e novos botonistas. Ele compara o jogo à pescaria, que também pratica. Quando você está pescando, você só tem uma preocupação, que é o peixe puxar a sua linha. O futebol de mesa é parecido com isso. Naquele momento que a gente está jogando, a única preocupação que a gente tem é no lance ali do futebol de mesa, naquele jogo.

Senso de comunidade

O relaxamento dos participantes com clima de cordialidade é o que busca proporcionar o personal trainer Rodrigo Ferreira ao promover, desde 2021, jogos com até 24 pessoas pela liga Casa do Botonista Fanático (CBF). Os jogos ocorrem todas as terças-feiras à noite na Rua Teodoro da Silva, nº 474, em Vila Isabel, no Rio.

Nesses anos, acho que a coisa mais importante que foi criada foi o senso de comunidade, por conta do acolhimento, diz ele, referindo-se a estratégias como promover vários tipos de premiação, desde taças de ouro, disputadas pelos praticantes mais habilidosos, até taças de algodão, disputadas por novos aspirantes. As taças são criadas por Ferreira com sua impressora 3D. Acho que é isso é importante por causa do pertencimento, recomenda.