O crítico literário Antonio Candido (1918-2017) escreveu que as crônicas não podem ser escritas da perspectiva de quem escreve do alto da montanha. Em vez disso, são feitas por quem está no simples rés-do-chão. Ou seja, as crônicas narram cenas banais e corriqueiras do dia a dia.
Os enredos rentes ao solo, no entanto, são tratados com olhar poético, crítico e bem-humorado de escritores de uma corrente literária brasileira que une de José de Alencar a Gregório Duvivier, passando por Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector e Luis Fernando Veríssimo, entre muitos cronistas.
Bem antes da era digital, à altura das calçadas de rua ou do pavimento térreo dos edifícios, também ficava o lugar onde as crianças brasileiras se divertiam. Naqueles soalhos, um dos brinquedos favoritos era o futebol de botão.
Tão genuíno quanto as crônicas brasileiras, o jogo foi criado no país na divisa dos anos 1920 e 1930 por Geraldo Cardoso Décourt (19111998), pintor autodidata, ator de cinema e publicitário nascido em Campinas (SP) e autor de Regras Officiaes do Foot-ball Celotex - o primeiro manual do jogo.
Passados quase 100 anos de brincadeira, finalmente o futebol de botão (também chamado de futebol de mesa) alcança a literatura. O escritor e jornalista Giovanni Nobile, radicado em Brasília, publica o livro Tá no filó: crônicas de futebol de botão (editora Patuá). O que esse livro faz é pegar o futebol de botão e, a partir de metáforas do jogo, fazer reflexões sobre a vida, sobre as relações pessoais, e também sobre filme, música etc., diz o escritor.
Nobile considera natural o encontro de gols de botão e das letras da crônica. Acho que o futebol de botão é um jogo muito lúdico e que pressupõe capacidade imaginativa que, no fim das contas, tem tudo a ver com crônica, ficção e literatura, opina o escritor.
Para ele, quem joga botão se projeta no lugar do craque, do técnico, do cartola que contrata o time, do roupeiro que uniformiza os jogadores e do locutor que narra gols e chutes para fora.
Sonhos à venda
A mais de 2,1 mil quilômetros de Brasília, em Camaragibe (PE), a fantasia também é o material de trabalho do artesão Antônio Carlos Silva, que produz traves de gol (ACS15) reproduzindo as balizas dos estádios públicos e dos clubes. O legal é exatamente isso: a imaginação, o quanto que a gente consegue atingir com o futebol de botão, confidencia.
Parafraseando Rubem Braga, se a fantasia botonista não é aguda, é crônica. A imaginação do praticante carrega memórias e quimeras. Muitas vezes, o cliente chega aqui com uma ideia de fazer alguma coisa que remete ao passado, como um jogo que assistiu com os amigos, a escalação de um time ou o layout de alguma camisa do clube de coração dele, conta o comerciante Ricardo Baruque, no Rio de Janeiro.
Baruque mantém uma loja (Botões FC) em um shopping em Vila Isabel (zona norte do Rio), o único estabelecimento comercial físico no Brasil para venda de botões, acessórios do jogo e sonhos, conta. Eu tinha um cliente aqui há alguns anos que marcou bastante a minha atividade. Ele dizia que eu não vendia futebol de botão. Na realidade eu era um vendedor de sonhos.
O maior atrativo para o esporte é essa memória afetiva, concorda Luiz Carlos Oliveira, fabricante em Petrópolis (RJ) de mesas para jogos de botão desde 2001 (Mesas Olliver). Segundo ele, o jogo proporciona fuga do estresse e convivência social.
Tá na rede
O fabricante Luiz Carlos Oliveira, assim como o comerciante Ricardo Baruque e o artesão Antônio Carlos Silva, vende seus artigos por plataformas na internet como as redes sociais. As redes sociais facilitam muito a divulgação do nosso trabalho. Nos dá condição de vender até para outros países, testemunha.
A mesma experiência, também de Petrópolis (RJ), tem o artesão Gabriel Correa da Costa (Revolution Botões). Se não fossem as redes sociais, a gente não teria demanda, não teria nada. A gente não conseguiria mostrar nosso trabalho para ninguém.
A divulgação é imensa por meio das redes sociais. Com elas ampliou muito o comércio, compartilha Júlio César Nunes Medeiros, consultor de empresas e negociador particular de jogadores e goleiros de botão em São Leopoldo (RS), na Grande Porto Alegre.
Para além da compra e venda de botões, as redes sociais possibilitaram a Medeiros conhecer mais pessoas e novos botonistas. Ele compara o jogo à pescaria, que também pratica. Quando você está pescando, você só tem uma preocupação, que é o peixe puxar a sua linha. O futebol de mesa é parecido com isso. Naquele momento que a gente está jogando, a única preocupação que a gente tem é no lance ali do futebol de mesa, naquele jogo.
Senso de comunidade
O relaxamento dos participantes com clima de cordialidade é o que busca proporcionar o personal trainer Rodrigo Ferreira ao promover, desde 2021, jogos com até 24 pessoas pela liga Casa do Botonista Fanático (CBF). Os jogos ocorrem todas as terças-feiras à noite na Rua Teodoro da Silva, nº 474, em Vila Isabel, no Rio.
Nesses anos, acho que a coisa mais importante que foi criada foi o senso de comunidade, por conta do acolhimento, diz ele, referindo-se a estratégias como promover vários tipos de premiação, desde taças de ouro, disputadas pelos praticantes mais habilidosos, até taças de algodão, disputadas por novos aspirantes. As taças são criadas por Ferreira com sua impressora 3D. Acho que é isso é importante por causa do pertencimento, recomenda.
Apesar das disputas, o ambiente em torno da mesa de botão é de camaradagem. As partidas começam com aperto de mão e votos de bom jogo entre os dois adversários. O cumprimento pode ser o início de uma nova amizade.
Eu acho que a grande maioria dos amigos que eu tenho é exatamente de futebol de botão. Em quase todos estados, eu tenho amigos, conta o advogado Hélio Stefani Gherardi que participou nos anos 1970 em São Paulo da mesma equipe do pioneiro Geraldo Cardoso Décourt a Botunice (Botonistas Unidos dos Campos Elíseos).
O futebol de mesa é uma brincadeira, uma coisa lúdica, que aproxima e conecta as pessoas, opina Jeferson Aparecido de Carvalho, criador do sitemundobotonista.com.br que transmite jogos, traz reportagens e publica crônicas sobre o futebol de botão, como as escritas por Giovanni Nobile.
Carvalho transmite regularmente no site campeonatos realizados em diferentes estados. Ele garante que a camaradagem costuma sempre vencer.
Não parece um campeonato, mas um grande reencontro. Um círculo de amigos que se abraçam, se reveem, e dão falta daqueles que não estão lá. É uma coisa muito muito bonita. São pessoas que se gostam há muito tempo.
Perto de completar um século de existência, o futebol de botão segue tendo milhares de praticantes no Brasil. Somente entre jogadores inscritos formalmente em federações de futebol de mesa há mais de 6 mil pessoas, contabiliza Jeferson Aparecido de Carvalho.
No mês passado, o Brasil conquistou o hexacampeonato mundial de futebol de mesa na regra 12 toques. O torneio, realizado em Budapeste, na Hungria, reuniu seleções de 13 países.
No siteda Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, o leitor encontra referências de onde jogar em diversas partes do Brasil e até nos Estados Unidos. A confederação reconhece sete modalidades de regras para praticar o esporte.