Em nota, a Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (Funtec), que faz a gestão do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, manifestou pesar pelo falecimento de Oswaldo.

"Sua passagem pela presidência representa um capítulo importante na história da Funtec, marcada pela dedicação e fortalecimento da comunicação pública no Amazonas", diz a nota assinada por Lúcia Cordeiro, diretora-presidente da fundação. "Neste momento de dor e despedida, servidores, colaboradores e a direção unem-se em solidariedade aos familiares, amigos e colegas, desejando conforto, serenidade e força para enfrentar esta perda."

A gerente-executiva de Integração de Conteúdos e Rede na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Lídia Neves, também lamentou o falecimento do ex-presidente da Encontro das Águas e destacou as contribuições de Oswaldo Lopes para o fortalecimento da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

"Ele contribuiu ativamente para a formação da maior rede de comunicação pública do Amazonas, a partir da implementação de uma geradora na capital e retransmissoras de TV e rádio no interior", destacou Lídia.

"Importante ressaltar também a parceria com a EBC. A Encontro das Águas colabora no jornalismo e na programação. Durante a cobertura da COP30, equipes do sistema ajudaram e reforçar a cobertura da EBC em Belém, ainda na gestão de Oswaldo".

Em abril deste ano, o Amazonas se tornou o primeiro estado do Brasil a universalizar o sinal de TV Pública gratuita, em todos os 62 municípios. Desta forma, os cerca de 4,3 milhões de habitantes podem ter acesso aos canais públicos de forma gratuita e imagem digital com mais qualidade.

O alcance foi ampliado com a inauguração das estações de TV Digital em dez municípios do Amazonas, como parte do programa coordenado pelo Ministério das Comunicações e implementado em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e que recebeu investimentos de R$ 200 milhões.

Na ocasião, Oswaldo Lopes, ainda à frente do Sistema Encontro das Águas, destacou que a emissora tinha o propósito de levar a comunicação para todo o estado e citou o lema da emissora de que o Amazonas é Brasil.

Vamos caminhar cada vez mais juntos para fazer o Amazonas ser aquilo que ele é. Nosso estado sempre foi visto de uma forma meio distante. Mas, o Amazonas é Brasil.



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