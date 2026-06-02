Nesta terça-feira (2), o sistema Vagou JF cadastrou sessenta novas oportunidades de trabalho, elevando para duzentas e vinte e cinco o número total de vagas disponíveis para candidatos em Juiz de Fora.
As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre as vagas anunciadas estão cargos para atendente da rede O Boticário, supervisora comercial, gerente de loja, vendedor(a), auxiliar de apoio escolar, auxiliar administrativo, assistente de produção, motorista, doméstica, professor de musculação, preparador de pintura automotiva, analista contábil sênior, analista de departamento pessoal, mecânico, consultor comercial, atendente de lanchonete e profissionais de serviços gerais.
Também há oportunidades para estudantes que buscam ingressar no mercado de trabalho por meio de estágios nas áreas de recrutamento e seleção, marketing, tecnologia da informação, administração e engenharia civil, destinadas a alunos de cursos técnicos e superiores.
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Entre os destaques estão cinco vagas para atendente da rede O Boticário, cinco para assistente de produção, cinco para auxiliar de serviços gerais na região central da cidade e oportunidades voltadas para limpeza, recepção, manutenção e logística.
Os interessados podem cadastrar o currículo e se candidatar diretamente pela plataforma Vagou JF. Já empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades de emprego devem preencher o formulário disponível no sistema da Prefeitura de Juiz de Fora.
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