Nesta terça-feira (16), o sistema Vagou JF registrou 16 novas oportunidades de emprego, totalizando 167 vagas disponíveis para candidatos em Juiz de Fora.

As novas vagas contemplam diferentes perfis profissionais. Há oportunidade de estágio para estudantes do ensino médio, uma vaga para auxiliar administrativo exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD), duas vagas para mecânico de refrigeração, dez vagas para promotor, uma para atendente e uma para consultor de vendas.

Os interessados podem cadastrar o currículo e se candidatar diretamente por meio da plataforma Vagou JF. Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar vagas de emprego também podem utilizar o serviço, preenchendo o formulário disponível no sistema da Prefeitura de Juiz de Fora.

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