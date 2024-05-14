T?tulo t?tulo t?tulo t?tulo t?tulo t?tulo Bigode bigode bigode bigode bigode bigode bigode

H? pouco menos de um m?s da P?scoa, que, em 2009 ? comemorada no domingo, dia 12 de abril, as lojas especializadas em chocolate preparam uma grande variedade de produtos para agradar os mais diversos paladares.

A tend?ncia em ovos de chocolate s?o os recheados e trufados, que ca?ram no gosto do consumidor. Para as crian?as, a aposta s?o os ovos com formato diferenciado e brindes surpresa. Quem quer fugir do chocolate ao leite tradicional tamb?m pode optar pelo tipo com maior concentra??o de cacau ou pelo chocolate ? base de soja.

Presente sofisticado

Na loja onde trabalha a gerente Christiani Lamha Machado, os campe?es de venda s?o os ovos trufados e recheados de marshmallow. As cestas personalizadas tamb?m s?o muito procuradas por quem quer dar um presente diferente. "N?s oferecemos algumas sugest?es, mas o cliente pode montar a cesta com os produtos que ele gosta mais. Geralmente, a pessoa coloca o buqu? de rosas de chocolate, um ou dois ovos, bombons e trufas." O pre?o varia de acordo com os produtos escolhidos. Em uma cesta simples, o cliente desembolsa, em m?dia, R$ 60.

Quem quer agradar, mas n?o quer gastar tanto, pode optar pelas caixas de trufas e bombons, al?m dos tradicionais coelhinhos de chocolate. Segundo a balconista de uma loja de chocolates finos, D?bora Alves Macedo, os bombons artesanais s?o muito procurados por serem uma op??o mais econ?mica para quem n?o quer perder a sofistica??o.

Entenda as novidades

O chocolate com maior concentra??o de cacau e o ovo ? base de soja - que, apesar de n?o ser novidade, est? se tornando mais acess?vel - s?o alternativas voltadas para p?blicos diferentes. O chocolate de soja, por exemplo, ? indicado para pessoas que s?o intolerantes ? lactose, segundo a nutricionista Wanessa Aquino. "O chocolate ? base de soja n?o leva leite, e, por isso, ? uma op??o para as pessoas que t?m intoler?ncia. Os portadores de doen?a cel?aca tamb?m podem consumir esse chocolate, pois ele n?o cont?m gl?ten, prote?na presente em alguns ovos de P?scoa convencionais" , explica.

Muitas vezes, o ovo ? base de soja tamb?m ? diet?tico, ou seja, n?o possui a?ucar. Neste caso, tamb?m ? uma alternativa para portadores de diabetes. A nutricionista lembra, no entanto, que o chocolate diet?tico n?o ? sin?nimo de menos calorias. "Os produtos diet?ticos s?o direcionados aos diab?ticos e n?o s?o indicados para quem quer perder peso. Apesar de ser isento de a?ucar, o chocolate ? muito gorduroso, e tem praticamente as mesmas calorias do convencional."

Quem quer aproveitar a P?scoa sem colocar a dieta em risco deve optar pela vers?o com mais cacau ou o tipo meio-amargo. "Os chocolates com maior concentra??o de cacau t?m menos a?ucar e, por isso, s?o menos cal?ricos. Al?m disso, o cacau tem v?rios benef?cios funcionais, ? um alimento fruitivo, que d? sensa??o de prazer" , afirma Wanessa.

O cacau ? rico em flavon?ides, uma subst?ncia antioxidante. De acordo com a nutricionista, o consumo do chocolate traz benef?cios ? sa?de cardiovascular e tamb?m ? associado ? preven??o de doen?as como o c?ncer. "No chocolate meio-amargo, que tem mais cacau na composi??o, os benef?cios s?o mais evidentes do que no tipo ao leite ou branco" , ressalta.

Wanessa alerta que o chocolate branco ? o maior inimigo da balan?a, por ter mais leite e mais gordura (confira tabela). Entretanto, a nutricionista d? uma boa not?cia: quem tem uma dieta equilibrada e pratica exerc?cios f?sicos regularmente, pode comer chocolate todos os dias. "O chocolate ? um alimento que faz bem, a pessoa pode consumir sem exagero. A quantidade ideal, para n?o comprometer a dieta, ? de 30g por dia, o que equivale a um bombom."

*Patr?cia Rossini ? estudante de Comunica??o Social da UFJF