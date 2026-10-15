A visita do senador Flávio Bolsonaro (PL), a Juiz de Fora, que estava prevista para o dia 24 de outubro, véspera do segundo turno das eleições, foi oficialmente cancelada. A mobilização, intitulada "Bloquinho do 22", estava marcada para começar às 11h, mas precisou ser retirada da programação devido a readequações na agenda de campanha.

A informação foi confirmada pela deputada estadual Roberta Lopes (PL), que explicou aos apoiadores que as alterações no itinerário inviabilizaram a realização do ato na cidade neste momento.

Juiz de Fora carrega um peso simbólico para a família Bolsonaro, por ter sido o local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu o atentado à faca durante a campanha presidencial de 2018.

Com a mudança, a estratégia final do partido se concentrará em outros polos. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) divulgou que, no mesmo dia 24 de outubro, estão programados atos de campanha nas capitais Belo Horizonte e Rio de Janeiro, sendo este último finalizado em frente à residência de Jair Bolsonaro.

















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