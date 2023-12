Amigos e familiares de Guilherme Augusto do Nascimento, de 22 anos, fizeram uma manifestação pedindo justiça após o jovem morrer baleado na madrugada da última segunda-feira (25), em Matias Barbosa. Ele participava do “Rolezinho de Natal” quando foi atingido por um tiro. Um bombeiro militar da reserva é suspeito de ter atirado e está detido no Batalhão do Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora.

Guilherme e outros motociclistas realizavam manobras nas motos em uma rua da cidade quando um militar teria atirado duas vezes e um dos tiros atingiu o rapaz.

A prática consiste em motociclistas dirigirem em alta velocidade e causando muito barulho.

Um inquérito foi instalado para apurar os fatos e a e responsabilidade. O Corpo de Bombeiros, juntamente com as polícias Civil e Militar, apuram as circunstâncias do crime.

FOTO: @gui_chakuriki - Guilherme Augusto Nascimento Matias Barbosa

“Reforçamos nosso compromisso com a ética, a transparência e a conduta exemplar, e reiteramos que não coadunamos com atos incompatíveis com os valores institucionais”, disse o Corpo de Bombeiros em nota na segunda-feira.



De acordo com o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a direção perigosa, quando praticada, pode desencadear uma infração. Ela é caracterizada quando o condutor realiza arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

Direção perigosa é uma das infrações gravíssimas autossuspensivas descritas pelo CTB. Além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo período que varia de 2 a 8 meses, o condutor ainda poderá ter que pagar uma das multas mais caras do CBT, pois a infração gera multa multiplicada 10 vezes, chegando ao valor de R$ 2.934,70.