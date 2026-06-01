Um casal foi vítima de um assalto dentro de casa na área rural de Entre Rios de Minas, na região conhecida como Estrada das Flores, na noite desse domingo (31). Segundo a Polícia Militar, quatro homens encapuzados e armados invadiram a residência, renderam os moradores e fugiram levando dinheiro, joias e aparelhos celulares.

De acordo com a ocorrência, as vítimas, um homem de 46 anos e uma mulher de 37 anos, relataram que foram surpreendidas pelos criminosos no interior do imóvel. Durante a ação, os suspeitos roubaram uma quantia em dinheiro, joias e dois celulares.

Além dos objetos levados, os autores também danificaram dois notebooks que estavam na residência.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e iniciou rastreamentos na região para tentar identificar e localizar os envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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