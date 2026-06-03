Um homem de 24 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Cataguases, suspeito de agredir a ex-companheira, de 30 anos, dentro de um supermercado da cidade. O caso aconteceu em 20 de abril deste ano, enquanto a vítima trabalhava no local.

Segundo as investigações, o suspeito teria atacado a mulher com diversos golpes utilizando um capacete, na presença de clientes e funcionários. A violência foi tão intensa que o objeto usado nas agressões acabou sendo danificado.

De acordo com a Polícia Civil, a agressão só foi interrompida após a intervenção de pessoas que estavam no estabelecimento. Durante o ataque, o investigado também teria levado a mão à cintura, simulando estar armado, o que aumentou o temor entre testemunhas e a intimidação da vítima.

Diante da gravidade dos fatos e dos elementos reunidos durante a investigação, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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