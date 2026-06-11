Um jovem de 24 anos foi morto a tiros e a mãe dele, de 41 anos, ficou gravemente ferida após sete homens encapuzados invadirem um apartamento no bairro Tomé Nogueira, em Leopoldina, na madrugada desta quinta-feira (11). Os suspeitos arrombaram a porta do imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo antes de fugir.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima morreu ainda no local. Já a mãe dele foi atingida por um tiro no tórax e sofreu uma fratura no joelho. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para a Casa de Caridade Leopoldinense.

Após o crime, os suspeitos fugiram a pé em direção a uma área de mata e, até o momento, não foram localizados.

A perícia técnica esteve no apartamento para realizar os levantamentos necessários à investigação. A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

O caso será apurado pela Polícia Civil, enquanto a Polícia Militar segue em rastreamento na tentativa de identificar e prender os envolvidos.

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