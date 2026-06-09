Um jovem de 19 anos, apontado pela Polícia Civil como uma das principais lideranças do tráfico de drogas em Pirapetinga, na Zona da Mata, foi preso nesta terça-feira (9). Além de comandar a comercialização de entorpecentes na cidade, ele também é investigado por suposto envolvimento em um homicídio registrado em janeiro deste ano.

A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) durante o andamento das investigações sobre a atuação de organizações criminosas no município.

Segundo a corporação, as apurações indicam que o suspeito exercia função de liderança na estrutura criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região. Os investigadores também apuram a participação dele em práticas relacionadas ao chamado "tribunal do crime", mecanismo utilizado por grupos criminosos para impor punições e manter o controle sobre áreas de atuação.

De acordo com o delegado Fábio Eiras Cosendey, o jovem também é alvo de uma investigação de homicídio, ocorrida em janeiro deste ano, cujo inquérito ainda está em andamento.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e reunir provas que possam contribuir para a responsabilização dos participantes das atividades criminosas apuradas.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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