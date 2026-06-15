A Polícia Civil concluiu que o homem de 35 anos, que tentou matar outro rapaz em Viçosa, agiu por motivos passionais. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (15).



A tentativa de homicídio aconteceu em abril deste ano, na Praça Mário Del Giudice, que fica na região central da cidade. A vítima de 34 anos foi surpreendida com diversos golpes de faca nas costas. De acordo com as investigações, a motivação do desentendimento é por questões passionais. O Portal Acessa.com questionou os detalhes, no entanto, a Polícia Civil disse que não informa que teria acontecido.



Apesar da gravidade dos ferimentos, o homem sobreviveu ao ataque. Os dois envolvidos são moradores em situação de rua. O suspeito das agressões fugiu, mas posteriormente foi localizado e preso. O delegado Renato Zanco, responsável pela apuração indiciou o suspeito por tentativa de homicídio. O homem está preso preventivamente e segue a disposição da justiça.





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