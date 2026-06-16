A Polícia Civil vai investigar a morte de uma mulher de 37 anos, assassinada a facadas. O suspeito é ex-companheiro da vítima e teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento entre os dois. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a mulher foi esfaqueada na frente no filho adolescente.

O suspeito, de 45 anos, foi preso em flagrante pouco tempo depois e confessou o crime e afirmou não aceitar um novo relacionamento da ex.

De acordo com a PM, o casal havia se separado há três meses, após 10 anos de relacionamento. O homem, que morava em outro estado, viajou até a cidade e invadiu a residência da vítima logo após a chegada dela e do filho. Durante uma discussão, ele golpeou a mulher várias vezes.

O Samu foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital local, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Prisão do suspeito

Após o ataque, o homem fugiu utilizando o carro da vítima. Ele foi localizado e preso pela PM na zona rural de Barão do Monte Alto, onde pretendia se esconder na casa de um familiar.

Tags:

assassinato | Crime | ex-companheiro | Facada | feminicídio | Homicídio | morte | morte de mulher | polícia civil | Polícia Militar | Prisão em Flagrante | Relacionamento | Violência Doméstica