Uma idosa de 80 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na manhã desta terça-feira (16), no bairro Safira, em Muriaé. O acidente foi registrado na Rua Silvério Campos, exatamente no momento em que a vítima realizava a travessia na faixa de pedestres.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista, que trafegava pelo local, não conseguiu desviar a tempo e atingiu a pedestre de raspão. Com o impacto, a idosa foi derrubada no chão. O condutor da moto também perdeu o equilíbrio e caiu logo após a colisão.

FOTO: Rádio Muriaé - Idosa foi atropelada na faixa de pedestres Socorro Médico

O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima ainda no local do acidente. De acordo com os socorristas, a idosa foi encaminhada para o Hospital São Paulo apresentando um sangramento. Até o momento, não há atualizações detalhadas sobre o estado de saúde dela.

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