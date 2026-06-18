Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais resultou na prisão de duas pessoas, no resgate de 195 suínos em situação de maus-tratos e na interdição de oito estabelecimentos investigados por abate clandestino de animais e comercialização irregular de carnes. A ação foi realizada nesta quarta-feira (17) nos municípios de Entre Rios de Minas e São Brás do Suaçuí, na região do Campo das Vertentes.

A operação contou com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária Municipal para o cumprimento de mandados de interdição judicial. Mais de 30 policiais civis, além de peritos e médicos-veterinários, participaram das diligências.

Durante as fiscalizações, as equipes vistoriaram um imóvel utilizado para o abate clandestino de animais e encontraram 195 suínos mantidos em condições consideradas inadequadas. Por determinação judicial, os animais foram recolhidos pela Prefeitura de São Brás do Suaçuí e receberão destinação apropriada. O sacrifício dos animais foi proibido. No local, também foram apreendidos equipamentos utilizados na atividade irregular, como talhas e marretas. Peritos da Polícia Civil identificaram ainda indícios de crime ambiental relacionado à poluição. O responsável pelo imóvel não foi localizado.

Na área urbana de Entre Rios de Minas, três açougues foram interditados. Em um dos estabelecimentos, os fiscais encontraram grande quantidade de carne imprópria para consumo, armazenada em condições inadequadas e com sinais de deterioração. Todo o material foi descartado pela Vigilância Sanitária.

Uma mulher e um homem foram presos em flagrante por crimes contra as relações de consumo. Após os procedimentos na delegacia, ambos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar possíveis responsabilidades criminais, ambientais e sanitárias relacionadas às irregularidades constatadas.

Tags:

abate clandestino | Açougues | carne imprópria | Crime Ambiental | Maus-Tratos | Minas Gerais | Pessoas | polícia civil | Suínos | Vigilância Sanitária