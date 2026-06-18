O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que a Justiça recebeu a denúncia contra um homem acusado de praticar os crimes de racismo e injúria racial contra uma criança durante um passeio de trem em Tiradentes. Com a decisão da 1ª Vara Criminal de São João del-Rei, proferida em 10 de junho, o investigado passou à condição de réu e o processo segue para a fase de instrução.

Segundo a 4ª Promotoria de Justiça de São João del-Rei, o caso ocorreu em maio deste ano. O acusado estava sentado próximo à vítima em um dos vagões quando teria fotografado a criança.

Ainda de acordo com o MPMG, ele enviou a imagem por meio de um aplicativo de mensagens para contatos na Argentina, fazendo associação da criança e de outras pessoas negras à condição de escravas.

O homem foi preso ainda durante o passeio após uma responsável pela criança ser avisada por outro passageiro sobre a situação.

O processo tramita sob segredo de Justiça.

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