Um homem de 27 anos foi morto a tiros na noite do último domingo (21), no Centro de Dona Euzébia. A Polícia Militar agiu rápido e prendeu em flagrante dois suspeitos. O suposto executor do crime, de 35 anos, e o suposto mandante, de 19. De acordo com o boletim de ocorrência, a reviravolta que levou ao crime começou horas antes. A Polícia Militar foi informada de que o suspeito de 35 anos havia dado entrada no hospital da cidade vizinha, em Astolfo Dutra, após ter sido agredido pela vítima, que tinha 27 anos.

Logo depois de receber alta do hospitalar, o homem retornou a Dona Euzébia armado. Por volta das 22h, ele localizou o alvo na região central e efetuou diversos disparos. Ele chegou a ser socorrido com vida.

Vítima revelou os nomes antes de morrer

Ainda consciente durante o primeiro atendimento médico, a vítima conseguiu relatar aos policiais militares que o atentado havia sido uma ordem de um jovem de 19 anos e executado pelo de 35. Com as características dos envolvidos, a PM montou uma operação de cerco e bloqueio na região e conseguiu prender os dois suspeitos.

Enquanto os militares registravam a ocorrência na delegacia, receberam a informação que a vítima baleada não resistiu a gravidade das perfurações e morreu. Os autores permanecem presos e à disposição da Justiça. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil.

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