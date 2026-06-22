Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (22) durante um evento de escola de samba realizado no campo de futebol do Vila Nova, no Bairro Vila Caxias, em Além Paraíba.

Segundo a Polícia Militar, dois homens encapuzados atravessaram o campo onde acontecia o evento. Em seguida, um deles efetuou diversos disparos contra a vítima, que morreu ainda no local.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e recolheu cápsulas de munição calibre .40, além de outros vestígios que poderão auxiliar nas investigações.

De acordo com as informações preliminares, a motivação do crime pode estar relacionada a desavenças ligadas ao tráfico de drogas.

A Polícia Militar realizou buscas na região e mantém diligências para identificar e localizar os suspeitos, que fugiram após o homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

Tags:

Além Paraíba | Escola de Samba | Homicídio | investigação | Polícia Militar | região | Samba | Tiros | tráfico de drogas | Vila Caxias