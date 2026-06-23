Um susto na rodovia MG-126, em Mar de Espanha, terminou em uma complexa operação de resgate. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de segunda-feira (22), por volta das 13h, para recuperar um veículo Fiat Fiorino que tinha afundado em um açude às margens da pista.

O acidente ocorreu no domingo (21). De acordo com o relato do motorista, o veículo prestava serviços de entrega para uma plataforma de internet, quando perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e caiu no açude, submergindo a quatro metros. O condutor teve apenas ferimentos leves.

A Operação de Resgate

Ao chegarem ao local na segunda-feira, os militares precisara traçar um plano de ação. Mergulhadores especializados precisaram atuar na ocorrência para tirar o carro da água turva do açude. Depois de algum tempo, o veículo foi totalmente retirado da água e entregue aos cuidados do representante da locadora responsável.

FOTO: PMMG - Mergulhadores foram acionados para atender a ocorrência

Tags:

acidente | açude | BR | C | Carro | Corpo de Bombeiros | Fiat Fiorino | locadora | Mar de Espanha | Mergulhadores | MG-126 | Resgate